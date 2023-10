Prima la partita contro la Lazio, poi La partita. Quella contro la Juventus al Franchi. E il tifo viola non è rimasto a guardare mentre la Fiorentina ha aperto la vendita dei biglietti per il match di domenica 5 novembre. Come scrive La Nazione, venerdì mattina è scattata una caccia al biglietto importante. In 24 ore sono stati polverizzati 10.000 tagliandi (andamento record), che sommati agli oltre 17.000 abbonati portano il totale già molto vicino alla soglia dei 30.000 presenti.

Stavolta però si andrà ben oltre questa cifra, che abbatterà il record stagionale fatto registrare contro l'Atalanta (32.100 spettatori). La Fiesole è già esaurita: un buon segnale anche in vista dell'annunciata coreografia per i 50 anni degli Ultras Viola. Ci si aspetta il sold out annunciato già nelle prossime ore, con anche il settore ospiti che è già esaurito. E menomale che era una partita come le altre… Per loro.

