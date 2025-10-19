Leao: "La Fiorentina ha grandi giocatori anche se non sta passando un bel momento, questa era una partita difficile da affrontare"

L'attaccante del Milan Rafa Leao, autore di una doppietta nella vittoria contro la Fiorentina, è intervenuto a DAZN a fine gara.

Sulla gara

Leao ha commentato: "Sapevamo che era una partita difficile da affrontare, la Fiorentina ha grandi giocatori anche se non passa un bel momento. Il mister aveva insistito in settimana sul non lasciare spazio agli avversari e a Moise che è un grande attaccante.

“Una partita strana questa”

E poi ha aggiunto: “È stata una partita strana ma alla fine abbiamo ottenuto una vittoria di squadra”.