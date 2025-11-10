Sarà un'amichevole storica, almeno per l'Angola. La nazionale africana infatti, il prossimo 14 novembre giocherà contro l'Argentina campione del Mondo in occasione delle celebrazioni per i 50 anni dell'Indipendenza del paese dalla colonizzazione spagnola, terminata nel 1975.

Nzola VS Messi

Sarà dunque Nzola contro Messi, visto che il contratto firmato dalla federcalcio argentina prevede anche la presenza dell'ex stella di Barcellona e PSG. Il fuoriclasse argentino non era stato incluso nelle convocazioni del ct Scaloni per ottobre, ma dovrebbe tornare per questa amichevole.

Una sfida ricchissima

Una sfida storica e ricchissima. Per giocare la partita, infatti l'Argentina incasserà ben 12 milioni di euro da parte della Federazione calcistica angolana. Una cifra monstre per una sfida amichevole.