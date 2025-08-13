Cacciatore: "Vlahovic ha patito il passaggio dalla Fiorentina alla Juventus. Un peso troppo importante, è andato in tilt"

Fabrizio Cacciatore, ex giocatore di Serie A e oggi tecnico del Chievo, ha commentato a TvPlay la situazione legata a Vlahovic, e in particolare al suo passaggio dalla Fiorentina alla Juventus. Queste le sue parole.

"Il problema di Vlahovic è stato quello di passare dalla Fiorentina alla Juventus, che non è facile, soprattutto se ti pagano 90 milioni. Per me gli hanno messo addosso un peso troppo importante, che lui fa fatica a gestire: infatti è andato in tilt alle prime difficoltà"