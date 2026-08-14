Non solo Pellegrino, anche un centrocampista viola salterà l'esordio stagionale

Sono due i giocatori della Fiorentina che hanno la certezza di non esserci per l'esordio stagionale della squadra viola questa sera contro il Benevento.

Due assenti

La società viola non ha ancora reso noti i convocati per la partita di questa sera ma non ci saranno né Mateo Pellegrino, ufficialmente viola ma con alcune questioni burocratiche da risolvere, e Rolando Mandragora.

Il motivo

Il centrocampista viola è alle prese con alcuni problemi alla schiena che non preoccupano. Secondo La Gazzetta dello Sport il giocatore recupererà in un paio di giorni, saltando la Coppa Italia contro il Benevento.