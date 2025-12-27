L'ultimo posto della Fiorentina non attrae Dragusin mentre Coppola inizia a giocare proprio ora che scatta il mercato

Occhi sulla Premier per la difesa e su due nomi in particolari, entrambi complicati per motivi diversi: da una parte c'è Radu Dragusin, accostato a Paratici proprio perché al Tottenham e soprattutto sottoutilizzato a Londra. Secondo La Gazzetta dello Sport però, l'ultimo posto viola non contribuisce a rendere la Fiorentina un club appetibile per il difensore rumeno.

L'altro nome invece è Diego Coppola che fino a sette giorni fa aveva giocato appena 17 minuti con il Brighton: proprio una settimana fa però Hurzeler l'ha lanciato per la prima volta da titolare, facendogli giocare tutti i 90 minuti. Il mercato di gennaio sembrava decisivo per trovare una nuova sistemazione all'ex Verona ma il match da titolare potrebbe dargli nuove chance proprio in Premier.