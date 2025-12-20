Dall'Inghilterra provano a mitigare gli animi: "Il Tottenham non è stato contattato dalla Fiorentina per Paratici". E intanto il DS guarda i suoi allo stadio
Giornata all'insegna della trattativa che vedrebbe Paratici arrivare alla Fiorentina come nuovo Head of Football: le due parti sono sempre più vicine, almeno secondo numerose fonti, e l'accordo sembrerebbe essere vicino.
Il commento dall'Inghilterra
Tuttavia, dall'Inghilterra non sentono tutta questa urgenza, almeno per quanto riguarda chi è vicino al mondo del Tottenham, squadra per la quale Paratici attualmente lavora. Come riporta Matt Law, corrispondente del Telegraph, i londinesi “non sono ancora stati approcciati dalla Fiorentina per il co-direttore sportivo Paratici”.
Nei prossimi giorni
Intanto, come di consueto, l'ex Juventus sta seguendo la partita dei suoi contro il Liverpool, iniziata alle 18.30. L'impressione è che già da domani arriveranno maggiori dettagli sulla fattibilità dell'operazione.