Piccinini: "La recidiva nel calcio lascia pensare e a Italiano è successa la stessa cosa. Ma non ho visto progressi nella rosa della Fiorentina"

Sul tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, ha parlato anche il telecronista Sandro Piccinini a Radio Serie A: “Un allenatore che stimo. E ci sta perdere contro l'Atalanta. Ma proprio perché lo considero molto bravo, ci sono aspettative del suo passo in più. In Coppa Italia è successa la stessa cosa della scorsa finale di Conference, addirittura stavolta con un uomo in meno. La recidiva nel calcio lascia pensare”.

“Non ho visto progresso nella Fiorentina”

Sulla squadra: “Certamente i problemi dipendono anche dalla rosa e dalla sua costruzione. Da questo punto di vista, non ho visto nessun progresso. Mi piace la mentalità offensiva di Italiano, ma per lui un esempio da seguire a Bergamo poteva essere il Real Madrid, che contro il City si è difeso”.