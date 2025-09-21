Mandragora è pronto a mandare in panchina i 15 milioni di Sohm: una soluzione pesante a gara in corso per Pioli
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Con l'innesto quasi a furor di popolo di Nicolussi Caviglia, non dovrebbe essere Fagioli il sacrificato ma bensì Simon Sohm, rispetto a un'ideale gerarchia dettata anche dal mercato. Lo svizzero dovrebbe cedere il posto infatti a Mandragora, più affidabile forse nelle idee di Pioli.
Certo l'esclusione di Sohm vorrebbe dire parcheggiare una quindicina di milioni in panchina, una mossa che però darebbe una bella soluzione a gara in corso alla Fiorentina, in un'epoca calcistica dove i cinque cambi hanno di fatto resto cruciali anche le seconde linee.
💬 Commenti (2)