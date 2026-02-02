Kouamé sempre più lontano da Firenze: trovato l'accordo, ma solo in prestito. Rimarrà in Italia
In attesa di conoscere i futuri risvolti della trattativa per Luvumbo (col giocatore orientato verso il Maiorca), Gianluca Di Marzio parla di una trattativa che riguarda sempre Cagliari e Fiorentina, ma in uscita dal Viola Park.
Manca veramente poco
Infatti, il giornalista parla di un accordo raggiunto tra le parti per il prestito secco di Kouamé, che si unirebbe agli isolani per il resto della stagione. Un'operazione simile a quella dello scorso anno, quando l'ivoriano si trasferì all'Empoli a gennaio, sempre a titolo temporaneo.
