Bucciantini: "La Fiorentina adesso può aggredire la zona Champions League. Sohm mi piace ma avrei preso altro. Nicolussi Caviglia.."

Questo pomeriggio il giornalista di Skysport Marco Bucciantini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di rispondere alle tante domande dei tifosi viola. Questi alcuni dei temi trattati:

“La zona Champions è meno blindata rispetto a qualche anno fa, dove sembrava essere piu complicato far parte. L’ultimo anno è bastato fare 70 punti, e la Fiorentina ne ha fatti 65 arrivando sesta. E’ chiaro che rispetto allo scorso anno ci sarà da aspettarsi qualcosa in più dal Milan, ma nel frattempo si è capito che l’Atalanta ha perso qualcosa e probabilmente perderà altro: senza Gasperini, Retegui e Lookman sarà molto difficile per loro, gli mancano tantissimi gol. Sognare di poter raggiungerla è una cosa ampia, la realtà è più stretta, e in partenza credo che sia difficile trovare squadre che siano certe di farne parte”.

Ha anche aggiunto: “Sicuramente Inter e Napoli, anche i rossoneri di Allegri si avvicinano a quel livello, ma la corsa non è assolutamente chiusa. Due anni fa non era un sogno, era imposisbile: adesso la puoi sognare, ma secondo me questa squadra può lottare attorno alla zona Champions per poi sperare di trovarsi in una posizione più alta rispetto all’ultima stagione. Manca sempre qualcosina però per completare la squadra e pensare in grande”.

“Sohm è un giocatore che mi piace ma mi sarei aspettato un colpo di livello”

Un commento anche sull’arrivo di Sohm: “A me Sohm piace molto, è un giocatore che sa dare energia al centrocampo della squadra in cui gioca. E’ comunque nella rosa della nazionale svizzera, che ha giocatori molto forti: Jashari, per il quale il Milan ha pagato quasi 40 milioni, ha una sola presenza con gli elvetici. Secondo me riuscirà a dare equilibrio al centrocampo, riuscendo a partecipare ad entrambe le fasi. Devo ammettere che se fosse arrivato un qualsiasi altro specialista della mediana mi sarebbe piaciuto di più: il mercato ancora non è finito e vediamo se la Fiorentina deciderà di prendere qualcun altro.

“Adesso la qualità del centrocampo è tutta nelle mani di Fagioli”

ha anche sottolineato: "Sopratutto considerando la situazione vissuta da Mandragora e come verrà deciso di completare l’attacco. L’arrivo di Sohm è una scelta condivisa da allenatore e società, è un giocatore che si conosce e spero che sia stato visualizzato bene nella Fiorentina che vuol costruire il tecnico. Ha delle caratteristiche che a me piacciono molto, mi auguro che poi la qualità tecnica del centrocampo della Fiorentina vada tutto in mano a Fagioli. Sicuramente uno tra Fazzini e Richardson sarà impiegato in una posizione piu avanti e per questo molti palloni passeranno dall’ex Juventus”.

“Nicolussi-Caviglia mi piace molto: mi piacerebbe vederlo in un centrocampo con Mandragora”

Ha poi parlato di un possibile cambio a centrocampo: fuori Mandragora e dentro Nicolussi Caviglia: “L’ex Venezia è un giocatore molto diverso da Mandragora. A me piace molto, ma mi dispiacerebbe perdere Rolando proprio adesso che sta bene e che ha dimostrato quale sia il suo reale valore: ci ha messo gamba, tiro, inserimento e perderlo adesso sarebbe una beffa. Se lo perdi adesso, dopo averlo accompagnato nella sua crescita, perderemmo un grande centrocampista. Allo stesso tempo a me Nicolussi piace molto: è davvero un giocatore che si mette davanti alla difesa a pressare e a far girare il pallone. Vede bene il gioco ed ha un grande tiro dalla distanza. Li trovo talmente diversi che mi piacerebbe vederli giocare insieme”.