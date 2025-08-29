Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato della trattativa per Nicolussi Caviglia che la Fiorentina ha chiuso con il Venezia.

L'operazione

“Per me Nicolussi Caviglia alla Fiorentina è una buonissima operazione. Il Venezia voleva liberarsi dei giocatori che non meritavano di giocare in Serie B come Oristanio o lui e lo ha fatto anche a condizioni più sconvenienti rispetto al loro reale valore. Sarebbe stato un lusso enorme averli in rosa”

Alternativa o prima scelta

“Nicolussi può essere l'alternativa a Fagioli o giocarci insieme e entrare nelle rotazioni. Il centrocampo della Fiorentina è competitivo. Aspettando anche il giro dei difensori”.