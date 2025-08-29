Pedullà: "Nicolussi è un ottimo colpo della Fiorentina. Il Venezia voleva liberarsi di lui perché non riteneva giusto fargli giocare la Serie B e lo ha fatto anche a condizioni sconvenienti"
Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato della trattativa per Nicolussi Caviglia che la Fiorentina ha chiuso con il Venezia.
L'operazione
“Per me Nicolussi Caviglia alla Fiorentina è una buonissima operazione. Il Venezia voleva liberarsi dei giocatori che non meritavano di giocare in Serie B come Oristanio o lui e lo ha fatto anche a condizioni più sconvenienti rispetto al loro reale valore. Sarebbe stato un lusso enorme averli in rosa”
Alternativa o prima scelta
“Nicolussi può essere l'alternativa a Fagioli o giocarci insieme e entrare nelle rotazioni. Il centrocampo della Fiorentina è competitivo. Aspettando anche il giro dei difensori”.
