Fiorona: "Dal Cagliari alla Fiorentina, Piccoli ha fatto un salto di qualità, ma avrebbe fatto comodo all'Atalanta"
Roberto Piccoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Roberto Piccoli ha bruciato le tappe negli ultimi mesi passando dal Cagliari alla Fiorentina e arrivando ad essere convocato anche con la Nazionale.
I primi allenatori
L'attaccante ha cominciato la sua avventura calcistica tra i Pulcini della Polisportiva Sorisolese, squadra di una località vicina a Bergamo. A ricordarlo con emozione sono Alfio e Gian Pietro Fiorona, i suoi primi allenatori.
“Un bel salto di qualità”
"Il passaggio dal Cagliari alla Fiorentina? Un bel salto di qualità ma che rimpianto - ha detto Alfio Fiorona al Corriere dello Sport - all’Atalanta avrebbe fatto comodo, poi ora che ci sono tanti infortuni. Ce l’avevamo in casa il talento, e l’abbiamo dato via con la scusa che doveva sempre farsi le ossa, ma era già pronto, avrebbe potuto fare bene nella sua città".
💬 Commenti