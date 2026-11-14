L'Under 17 azzurra a caccia dell'Europeo: a guidare l'attacco Pasqual sceglie proprio un attaccante viola
Seconda gara del girone della prima fase di qualificazione all'Europeo Under 17 del 2027 per l'Italia, che nel primo match ha stravinto per 6-0 contro il Lussemburgo. Alle 12 infatti, sfida ai padroni di casa dell'Armenia per assicurarsi il passaggio del turno (si qualificano le prime due). La fase successiva è prevista a marzo e da quella fase a gironi usciranno le qualificate alla fase finale del torneo.
La scelta viola di Pasqual
Il ct dell'Under 17 è l'ex capitano viola Manuel Pasqual, che si è portato tre giocatori dal Viola Park: Barbone e Bernamonte che hanno giocato da titolari la prima gara e Fortune Egharevba, che era solo subentrato ma che oggi sarà titolare al centro dell'attacco.
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