Al sito ufficiale viola ha parlato l'ex capitano viola Luca Ranieri dopo lo 0-0 con il Parma:

"Quello che c'è da dire bisogna dirlo, non siamo la Fiorentina degli ultimi quattro anni, siamo una Fiorentina che deve lottare per salvarsi. C'è delusione nello spogliatoio però dobbiamo guardare anche al passettino in avanti, lunedì ci aspetta una partita fondamentale con la Cremonese.

Il gruppo è sempre unito, siamo sempre insieme, sembra assurdo ma c'è un bel clima tra di noi. Dobbiamo continuare ad allenarci forte e sono sicuro che ne usciremo tutti insieme.

Oggi abbiamo fatto una fase difensiva ottima, abbiamo concesso credo solo un tiro in porta al Parma, dobbiamo essere soddisfatti di questo. Ci sono mancati gli ultimi trenta metri, noi difensori dovevamo esser più veloci a girare la palla però ci portiamo a casa questo punto, contro una squadra che aveva fatto benissimo fuori nelle ultime gare.

La Conference? Siamo allenati per giocare ogni tre giorni per cui non può essere un peso giocare in Europa. E' qualcosa di veramente bello, cercheremo di andare più avanti possibile, con la consapevolezza che lunedì ci aspetta una partita fondamentale".