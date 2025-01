E' appena terminata l'ultima grande serata di Champions League. In campo tutte e 36 le squadre, con le cinque italiane impegnate in contemporanea.

Da quattro a una sola: le italiane qualificate (fra le prime otto)

L'Inter ha strapazzato il Monaco (rimasto in dieci dopo pochi minuti), consolidandosi fra le prime otto: 3-0 ai francesi e così il recupero con la Fiorentina potrebbe giocarsi prossima settimana, anche se questa decisione verrà presa soltanto nei giorni a seguire.

Zaniolo sfiora la rete…

L'Atalanta invece è riuscita a strappare un ottimo punto al Montjuic: 2-2 col Barcellona contro cui è subentrato anche Zaniolo, prossimo sposo della Fiorentina. Gasperini chiude così fuori dalle prime otto, al nono posto. Da segnalare l'uscita in barella di Scalvini.

Il Milan a Zagabria ha perso. La Dinamo è passata 2-1 grazie alla rete dell'ex viola Pjaca: i rossoneri hanno giocato gran parte di gara in 10 uomini, a causa dell'espulsione di Musah. Conceicao non riesce a finire così fra le prime otto.

La Juventus di Thiago Motta, sempre più in difficoltà, ha perso in casa dal Benfica: zero minuti per l'obiettivo viola Fagioli, rimasto in panchina per tutto il match. Partita che è terminata 0-2 con i bianconeri fuori dalle prime otto.

Infine il Bologna di Italiano che ha pareggiato a Lisbona contro lo Sporting: a Pobega ha risposto Harder. I Rossoblù tuttavia erano già stati eliminati.