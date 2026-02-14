Tutti sotto esame di Paratici e il primo è Vanoli: una falla grave nel suo lavoro e un solo filotto illusorio

E' presto per i bilanci finali e la distribuzione di colpe ma l'occhio lungo di Fabio Paratici è arrivato al Viola Park e a due settimane dal suo insediamento, è scattata la fase di analisi e giudizio da parte del neo Ds. Come scrive il Corriere Fiorentino, da oggi sono tutti sotto esame: a partire da Vanoli. La Fiorentina con lui non ha mai fatto il salto definitivo per tirarsi fuori dalle sabbie mobili.

C'è stato sì, un miglioramento a livello di condizione fisica, ma rimane sullo sfondo l'insopportabile leggerezza con cui questa squadra perde punti da situazioni di vantaggio e nei finali di gara. E l'altra falla grave, che è quella difensiva: sempre i soliti errori, senza alcun rimedio posto. E dire che Vanoli sarebbe uno specialista della fase difensiva. Nel suo periodo in viola, gusto un filotto illusorio di 4 partite a inizio 2026. Oggi a Como servirà una Fiorentina ben più lucida e concentrata di quella vista sei giorni fa con il Torino.