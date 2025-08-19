Zortea vola da Italiano: operazione a titolo definitivo

Tra i profili osservati per la fascia destra dalla Fiorentina c'era anche quello di Nadir Zortea, classe 1999 in forza al Cagliari. Il giocatore scuola Atalanta è pronto ora a lasciare la Sardegna per iniziare una nuova avventura.

L'esterno da Italiano

Come riporta Sportitalia, è chiusa l'operazione per il trasferimento del giocatore al Bologna. Zortea si trasferirà alla squadra dell'ex allenatore viola Vincenzo Italiano a titolo definitivo. Operazione da circa 10 milioni di euro bonus compresi (8.5 di parte fissa e 1.5 di bonus), l'affare è definito ed il calciatore è pronto a volare in Emilia.