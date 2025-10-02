Flachi: "La Fiorentina deve trovare una vittoria tranquilla: vincere aiuterà a vincere. Dei tre attaccanti viola.."

Questo pomeriggio l'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il momento della squadra di Stefano Pioli.

“Stasera servirà una prestazione importante, anche solo per tutto il pessimismo che c’è in questi giorni in città: le aspettative erano abbastanza alte, e sicuramente ci si aspettava qualcosa in più da tutti. Sicuramente forse è meglio averi ora i problemi che dopo. abbiamo ancora tutto il tempo per risolverli. Abbiamo bisogno di una prestazione importante e convincente, soprattutto in vista delle partite che ci attendono in futuro. Stasera avremo la possibilità di vedere altri calciatori, che avranno la possibilità di mettersi in mostra. Non è bello quello che dico ma a volte il calcio vive sulle disgrazie degli altri, se in questo momento c’è qualcuno che non fa bene ci sono le riserve che possono approfittarne”.

“E' vero che la Roma è dietro l'angolo, ma stasera bisogna vincere e convincere”

Ha anche aggiunto: “In questo momento prendi il risultato, perche in base a quello poi subentra tutto. La prestazione può anche convincermi ma serve vincere, un risultato negativo rimane anche a livello mentale, vincere ti fa stare bene. Se ci ricordiamo bene anche l’anno scorso il gioco non era spumeggiante, ma in tante situazioni la Fiorentina era cinica e riusciva a portare a casa il risultato. Vincere rimette tutto in pari. La Fiorentina, i tifosi e la società ha bisogno di un risultato importante. Le prossime partite di campionato sono contro le prime, bisogna mettere la quinta o la sesta. Non c’è da risparmiarsi, non è il momento. La Fiorentina deve ritrovare la concentrazione e la mentalità. Il pensiero andrà normalmente anche alla partita di domenica. Se stasera però non fai il risultato, si complica la preparazione con Roma“.

“Dzeko è in difficoltà ma può essere il trascinatore della Fiorentina”

Un commento anche sull’inizio di stagione di Edin Dzeko: “Io sono un estimatore di tanti, e credo che sia normale che ogni tanto arrivino anche le critiche. Dispiace vedere queste situazioni, anche i grandi campioni come lui possono vivere momenti del genere. E’ vero che finora ha fatto fatica, forse perchè l’età è quella che è, ma i grandi campioni si vedono in questi momenti: può servire per trascinare i giovani. Quando hai un giocatore di carisma come lui anche quelli che giocano accanto a lui alzano il livello. Deve essere un trascinatore, e mettersi al servizio della squadra anche se non sono io a doverlo dire. Un po’ come hanno fatto finora De Gea e Gosens“.

“Piccoli potrebbe soffrire i cambiamenti ma è molto bravo”

Ha poi parlato di Roberto Piccoli, che ha parlato ieri in conferenza stampa: “E’ giovane, per lui la Fiorentina è un punto di partenza. Questi ragazzi possono soffrire mentalmente i cambiamenti, ma devono assumersi delle responsabilità. E’ stato pagato una cifra importante, in questi casi subentrano pressioni in più: sai che devi valere la cifra spesa. Il ragazzo secondo me è molto bravo, ha delle giocate importanti. Quando è entrato si è sempre sbattuto, un buon punto di partenza. Ora deve tirare fuori quel qualcosa in più per fare il salto di qualità“.

“Può giocare insieme a Kean ma adesso tocca a loro due..”

Ha poi concluso: “Se può soffrire la competizione con Kean? Deve trarne qualcosa di importante. Io quando non giocavo, mi deprimevo e giocavo male quando entravo. L’allenatore, se sei bravo, ti darà la possibilità di giocare. Quando entri devi dare tutto. La situazione è particolare, in tre attaccanti non hanno fatto un gol. Il gol è vita per loro. Devono essere intelligenti a capire che la partita di stasera può cambiare la loro stagione. Un risultato negativo peggiorerebbe ulteriormente la situazione“.