"Hangover Viola", stasera in onda la nuova puntata su YouTube, Facebook e Instagram. Ospite Giuseppe Barone

Questa sera alle ore 21.30 torna con una nuova puntata Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com dove si affronteranno gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. In questa puntata commentiamo il pareggio col Parma e le parole di Vanoli in conferenza stampa, proiettandoci all'andata degli ottavi di Conference League contro il Rakow.

Parteciperanno i nostri redattori e un gradito ospite: Giuseppe Barone, figlio del compianto direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

