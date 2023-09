E dopo il pari contro la Fiorentina un argentino del Genk si ferma insieme alla cricca viola - FOTO

Anche se non fra i protagonisti annunciati della partita di ieri sera, Matias Alejandro Galarza ha disputato una partita di qualità contro la Fiorentina. Il mediano del Genk è stato solido in fase difensiva, non mancando di salire quando lo chiedeva la manovra.

E al termine del pari di Conference League, il centrocampista argentino si è trattenuto negli spogliatoi del Cegeka Stadium per una foto con i suoi connazionali. Come postato dallo stesso Galarza su Instagram, ecco che lo possiamo vedere posare insieme alla cricca degli argentini in Viola. Più precisamente insieme a Gonzalez, Beltran, Martinez Quarta e Infantino: