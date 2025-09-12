Conte ha scelto l'attaccante titolare contro la Fiorentina. E in mezzo al campo recupera al 100% un fedelissimo
Sky Sport aggiorna la situazione in casa Napoli in vista della trasferta a Firenze di domani, quando i partenopei scenderanno in campo al Franchi contro la Fiorentina.
Scelto l'attaccante
Durante l'allenamento di questa mattina Antonio Conte ha sciolto alcuni dubbi di formazione in vista della sfida contro i viola. In attacco Lucca sembra aver vinto il ballottaggio con il neo arrivato Hojlund, che però potrebbe subentrare.
E dietro…
A centrocampo ristabilito al 100% Anguissa, che sarà titolare contro i viola come di consuetudine. In difesa c'è Juan Jesus tra i favoriti per giocare insieme a Beukema. Possibile panchina per Buongiorno.
