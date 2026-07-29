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Jimenez neanche in panchina contro il Watford: ecco il motivo della sua assenza

Redazione /
Alex Jimenez
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Tra poco la Fiorentina scenderà in campo in amichevole contro il Watford. Grosso ha scelto i suoi titolari, che nel secondo tempo come da prassi lasceranno verosimilmente il posto ad altrettanti undici seduti in panchina.

Jimenez out

Tra loro non c'è Alex Jimenez, la cui assenza è dovuta a un leggero stato influenzale. In accordo con lo staff medico, Grosso ha preferito lasciarlo a riposo anziché portarlo in panchina. 

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