Jimenez neanche in panchina contro il Watford: ecco il motivo della sua assenza
Tra poco la Fiorentina scenderà in campo in amichevole contro il Watford. Grosso ha scelto i suoi titolari, che nel secondo tempo come da prassi lasceranno verosimilmente il posto ad altrettanti undici seduti in panchina.
Jimenez out
Tra loro non c'è Alex Jimenez, la cui assenza è dovuta a un leggero stato influenzale. In accordo con lo staff medico, Grosso ha preferito lasciarlo a riposo anziché portarlo in panchina.
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