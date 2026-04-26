Parla per primo il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, dopo lo 0-0 contro la Fiorentina:

"E' stata una partita non facile per entrambe però quando andiamo sotto giri facciamo un po' di fatica, andiamo meglio quando mettiamo pressione e diamo ritmo e intensità alla gara. Nella prima frazione non ci siamo riusciti anche per merito della Fiorentina, nella seconda abbiamo avuto qualche occasione, qualche ripartenza. Si sono viste due squadre che non sono riuscite a superarsi e credo che il pareggio sia meritato.

Siamo stati bravi e anche un po' fortunati a non subire gol dalla Fiorentina perché anche loro qualche occasione l'hanno avuta.

Se mi affascinerebbe la panchina viola? I miei rapporti con Paratici sono noti, mi ha dato l'opportunità di chiudere la mia carriera a Torino e dopo un anno di pausa mi ha dato l'occasione di allenare nel settore giovanile della Juve. Come già detto, sono molto rispettoso delle persone per cui non mi entusiasma parlare del futuro. Ovviamente è motivo d'orgoglio quello che si vocifera su di me ma rispetto il lavoro dei miei colleghi e della mia società, non essendoci niente di concreto.

Firenze è ancora una piazza importante? A me rispolvera ricordi molto piacevoli perché qui ho segnato il mio primo gol in Serie A. Poi sono passate tante avventure sia da calciatore che da allenatore, Firenze e la Fiorentina riscuotono tantissimi consensi. Come detto, sono orgoglioso delle voci ma non mi piace calcare la mano. Dopo un avvio molto difficile, la Fiorentina si è tirata fuori bene in questo finale".