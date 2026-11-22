Tutto pronto per Juventus-Venezia, lunch match della domenica di Serie A che vedrà tra le fila dei lagunari anche due giocatori passati dalla Fiorentina.
I viola in laguna
Fiducia confermata di mister Nicola a Matias Moreno e Simon Sohm: il centrale argentino, che ha il poco invidiabile primato di esser già riuscito a segnare due autoreti, prenderà posto al centro della difesa; Sohm agirà invece da mezzala, arrivato oggi alla sua decima presenza in campionato con questa maglia.
I due prestiti
Ricordiamo le due diverse situazioni di prestito: Moreno è praticamente già del Venezia, essendo che l'obbligo di riscatto (a 5.5mln) scatterà al primo minuto giocato dall'argentino nel 2027. Discorso diverso per Sohm, per cui vige un regolare prestito con diritto, fissato a 10 milioni: difficile dire oggi se il Venezia avrà intenzione di spenderli.