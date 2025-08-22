"Nuova stagione, stessi obiettivi": il messaggio chiaro di De Gea. E la sua parata contro il Polyssia è incredibile - FOTO

Tra i protagonisti della vittoria della Fiorentina in Slovacchia, ai danni del Polissya, c'è sicuramente il portiere David De Gea. La squadra viola non ha sofferto molto, ma gli ucraini hanno avuto una limpidissima occasione in particolare, con il colpo di testa di Filippov nel cuore del primo tempo. Lì lo spagnolo si è superato con un intervento clamoroso, a cui ci ha ben abituati già nella scorsa stagione.

Proprio De Gea ha commentato su Instagram: “Nuova stagione, stessi obiettivi”. Un messaggio tanto forte quanto breve.

Ecco il post da lui condiviso: