Gudmundsson e una bella dose di preoccupazione annessa. I probabili tempi di recupero

La partita contro il Torino per la Fiorentina ha portato in dote un pareggio beffardo subito in pieno recupero ma anche una bella dose di preoccupazione per le condizioni di Albert Gudmundsson.
L'infortunio
L'attaccante viola ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra nel corso della gara, determinato da una brutta entrata di Ilkhan a centrocampo, e oggi si sottoporrà ad alcuni esami specifici per capire la reale entità di tale trauma.
I probabili tempi di recupero
Fatto queso, potrebbe essere stabilito un programma di massima per il rientro in campo; dovesse stare per tre settimane non ci sarebbe da meravigliarsi (sono questi i tempi medi per traumi distorsivi alla caviglia).
