Ultima spiaggia? Niente affatto, Pioli ha la piena fiducia della società. Ma quei 92 milioni...
L'edizione odierna de La Repubblica allontana le voci di un possibile cambio della guardia sulla panchina viola. Nonostante un avvio difficile Stefano Pioli, ha la piena fiducia della società e la partita di oggi non sarebbe assolutamente un “ultima spiaggia”.
Fiducia ribadita
Un successo permetterebbe di rilanciare entusiasmo e fiducia. Un'altra sconfitta invece, aprirebbe scenari di tensione e malumori che rischiano di esplodere nei 15 giorni di sosta. ma anche in caso di sconfitta, la posizione di Pioli rimarrebbe solida. Il tecnico gode della piena stima di Commisso e del direttore generale Ferrari, che in settimana ne hanno ribadito la fiducia.
92 milioni di dubbi
I dubbi, semmai, riguardano alcune mosse di mercato estive. I 92 milioni investiti non stanno rendendo sul campo, rendendo vani gli sforzi della società. Sta a Pioli provare a fare al meglio con ciò che Pradè gli ha messo a disposizione: ma la rosa viola è all'altezza delle ambizioni tanto sbandierate?