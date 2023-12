Esterno sinistro cercasi: dopo Beste, la Fiorentina monitora anche un italiano. Ma c'è la concorrenza dei partenopei

Per TuttoMercatoWeb, ci pensa il Napoli a Pasquale Mazzocchi, esterno sinistro in forza alla Salernitana. che punterebbe ad uno scambio con Alessandro Zanoli, laterale classe 2000.

Sempre in Serie A, però, ci sono altri due club che si sono fatti vivi. Sia la Fiorentina che il Monza hanno sondato il terreno per capire. I viola vorrebbero far partire in prestito Niccolò Pierozzi che sta trovando pochissimo spazio per l'exploit di Kayode.

Mazzocchi piace da tempo alla coppia Barone-Pradè ed è possibile che venga fatto un tentativo nel mese di gennaio. Ricordiamo, inoltre, l'interessamento della Fiorentina per una altro esterno sinistro: Beste dell'Heidenheim, ieri protagonista assoluto con un tris di assist contro il Darmstadt.