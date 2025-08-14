Ceferin: "Gli stadi italiani sono pessimi, è terribile la situazione. I Comuni e il Governo dovrebbero intervenire"

Alexander Ceferin, presidente della UEFA dal 2016, ha parlato della situazione degli stadi italiani a margine della Supercoppa europea giocata ad Udine ieri sera. Il numero uno del calcio europeo non ha usato mezzi termini per descrivere la situazione degli impianti del nostro paese:

“Gli stadi in Italia sono pessimi”

“Seguo molto il campionato italiano ed è sempre più interessante, ma devo dire che le infrastrutture sono davvero pessime tranne alcuni casi come stasera ad Udine dove lo stadio è moderno".

La richiesta di Ceferin

“In generale, la tenuta degli impianti è da migliorare assolutamente, è terribile e mi auguro che ci sia un impegno serio dei Comuni e del Governo per modernizzare gli stadi”. Un commento senza troppi giri di parole che lascia riflettere anche sulla transizione in corso dell'Artemio Franchi della Fiorentina.