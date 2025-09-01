Da poche ore Tariq Lamptey ha chiuso il capitolo inglese e ha dato il via a quello italiano della sua carriera. Il neo giocatore della Fiorentina, si è voluto congedare con la sua vecchia squadra, attraverso un post pubblicato su Instagram.

“Da dove comincio? Che viaggio è stato Brighton. Speravo potesse finire con il mio saluto di persona ma spero di riuscire presto a salutarvi come si deve”.

E poi: “Grazie al club per avermi dato l'opportunità di mostrare il mio talento. I ricordi, i traguardi e il supporto di voi fan sono stati incredibili!”.

Infine: “Sono venuto qui per migliorare e crescere dentro e fuori dal campo, non solo l'ho fatto ma me ne vado con grandi ricordi avendo condiviso lo spogliatoio con alcuni grandi compagni di squadra. Il mio saluto e tutti i membri dello staff e del club che stanno dietro le quinte e alla città nel suo complesso”.