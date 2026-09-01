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UFFICIALE: Cessione per un giovane portiere della Fiorentina, va a giocare in Serie D

Paolo Lora Lamia /
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Operazione in uscita per la Fiorentina, che cede in prestito Lorenzo Maddalon. Il portiere classe 2008 si trasferisce alla Pro Patria, formazione del Girone A di Serie D.

Il comunicato

Di seguito l'annuncio del club viola sul proprio sito ufficiale: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Maddalon all'Aurora Pro Patria 1919 per la stagione 2026/27".

Esperienza in Serie D

Per Maddalon quella appena iniziata sarà la prima stagione in Serie C della carriera. Nelle scorse annate ha vestito la casacca della Varesina, totalizzando 20 presenze nel campionato di Serie D e 1 nella Coppa Italia di categoria. Un'annata che si annuncia formativa dunque, per un ragazzo che la Fiorentina decide di mandare a farsi le ossa altrove e di cui seguirà le gesta nei prossimi mesi.

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