UFFICIALE: La Fiorentina piazza il colpo in attacco... per la Primavera
Adesso è ufficiale: Thomas Campaniello è un nuovo attaccante della Fiorentina. Il centravanti classe 2008 arriva in viola dall'Empoli.
Il comunicato della Lega Serie A
Il sito della Lega Serie A ha appena reso pubblico l'accordo tra le società toscane, col giovane centravanti che si trasferisce a Firenze con la formula del prestito.
Le caratteristiche
Punta centrale mancina di grande avvenire, ha segnato tantissimo a livello giovanile e con le giovanili dell'Italia, è stato rallentato da qualche problema fisico ma sta tornando a regime.
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