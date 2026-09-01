UFFICIALE: La Fiorentina piazza il colpo in attacco... per la Primavera

Adesso è ufficiale: Thomas Campaniello è un nuovo attaccante della Fiorentina. Il centravanti classe 2008 arriva in viola dall'Empoli.

Il comunicato della Lega Serie A

Il sito della Lega Serie A ha appena reso pubblico l'accordo tra le società toscane, col giovane centravanti che si trasferisce a Firenze con la formula del prestito.

Le caratteristiche

Punta centrale mancina di grande avvenire, ha segnato tantissimo a livello giovanile e con le giovanili dell'Italia, è stato rallentato da qualche problema fisico ma sta tornando a regime.