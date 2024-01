Per due centrocampisti squalificati, Inzaghi recupera un difensore titolare in vista della Fiorentina

Due assenze a centrocampo per l'Inter, ma…

Domenica sera al Franchi arriverà l'Inter, reduce dalla vittoria della Supercoppa Italiana. Contro la Fiorentina Simone Inzaghi dovrà rinunciare a Barella e Calhanoglu, entrambi squalificati, che verranno sostituiti rispettivamente da Frattesi e Asslani.

Rientra un difensore titolare

Stando a quanto riporta Sky Sport, dovrebbe invece essere della partita Alessandro Bastoni. Di fatto unico acciaccato in casa nerazzurra, il difensore oggi ha svolto metà lavoro con i compagni e metà individualmente, ma già domani rientrerà completamente in gruppo. Per motivi familiari non ha partecipato all'allenamento Dumfries, che però domenica sarà regolarmente a disposizione.