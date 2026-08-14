Ndour: "Bello tornare a giocare davanti ai nostri tifosi, Grosso porta un calcio offensivo. La Nazionale? Per me sarebbe meraviglioso"

Cher Ndour, autore del quarto gol della Fiorentina contro il Benevento, è intervenuto a SportMediaset a fine gara.

Sul gioco di Grosso

Ndour ha commentato: “Sicuramente è stato bello tornare a giocare davanti ai nostri tifosi. Questa è l'unica coppa che possiamo giocare quest'anno, abbiamo trovato il gol alla prima occasione. Siamo una squadra giovane dobbiamo sicuramente cercare di seguire il tecnico. Porta tante idee moderne e un calcio offensivo, credo che i gol e le azioni prodotte vengano dalle richieste del mister”.

Sulla Nazionale

E ha aggiunto: "Nazionale? Per me sarebbe una bellissima cosa: se uno si impegna, le cose belle arrivano".