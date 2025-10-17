​​

Corriere dello Sport-Stadio: Gud, ora o mai più

Redazione
Corriere dello Sport-Stadio

Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina si parla della sfida contro il Milan della Fiorentina, del momento di Gudmundsson e non solo. 

In prima pagina 

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio si legge al centro: “Viola acceso. Segnali di Gud”. 

Pagina 14 e 15

A pagina 14 in alto: “Gudmundsson 10, ora o mai più”. A pagina 15, invece, c'è l'intervista ad Adrian Mutu: “Fiorentina, servono equilibrio e scelte coraggiose”.

