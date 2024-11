Domenico Berardi, a lungo obiettivo di mercato della Fiorentina, si è ripreso insieme al Sassuolo e sta tornando protagonista in Serie B. Di lui ha parlato anche il ds neroverde, Francesco Palmieri. Ecco le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb.com: “Un grande campione, è da anni qui e con grande volontà ha voluto recuperare da un brutto infortunio. Già è stato determinante quando è sceso in campo. Sono stato felice per lui, in questi mesi l'ho visto voglioso di voler dimostrare il campione che è”.

“Berardi un campione, speriamo resti a lungo”

Sul suo futuro: “Io dico la verità, la cosa prioritaria è che Domenico si rimettesse in sesto. Ora speriamo di godercelo più a lungo possibile. Lui è legatissimo al club e alla proprietà, è mentalizzato su questo. Resta un campione, è normale che sia attenzionato da tanti club ma noi abbiamo un obiettivo importante. Speriamo che dimostri ancora la sua voglia qui”.