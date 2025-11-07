Baldini chiama tre calciatori della Fiorentina in Under 21: un ritorno importante per la difesa azzurra

Sono appena state diramate le convocazioni per i prossimi impegni dell'Italia under 21, impegnata nelle gare di qualificazione ai prossimi europei contro Polonia e Montenegro. Ben tre i calciatori della Fiorentina selezionati dal ct Silvio Baldini.

Comuzzo e Fortini

Due di questi nel reparto difensivo: Pietro Comuzzo e Niccolò Fortini, reduci da periodi diversi (il primo più in panchina che in campo, mentre il secondo si sta guadagnando spazio al posto di Gosens) si uniscono a Bartesaghi, Calvani, Guarino, Idrissi, Mane, Moruzzi e Palestra. Mascardi, Motta e Palmisani i portieri.

Conferma Ndour

A centrocampo, invece, la quota viola è rappresentata da Cher Ndour. Insieme a lui Berti, Dagasso, Faticanti, Lipani e Piselli. Nessun calciatore della Fiorentina tra gli attaccanti, che sono: Camarda, Cisse, Cherubini, Ekhator, Fini, Koleosho e Vavassori.