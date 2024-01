"Molte vittorie di questa Fiorentina sono il frutto degli errori della passata stagione. La Champions non è..."

Questo pomeriggio l'ex centrocampista di Fiorentina e Torino Riccardo Maspero, durate un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di analizzare la stagione dei viola, a partire dalla sfida di stasera contro il Sassuolo. Questo un estratto delle sue parole:

"Sicuramente fino ad ora i viola hanno fatto un campionato molto positivo, ma quella di stasera non sarà una gara facile. Si troverà davanti un Sassuolo in difficoltà, ma che non è riuscito a dare continuità ai propri risultati: sono comunque una squadra con idee, identità ed un gioco chiaro. La Fiorentina ha dimostrato di essere riuscita ad evolversi dopo un inizio cosi cosi. Ripetere la stagione scorsa, dove comunque ha giocato due finali non era facile, è complicato ma finora ha dato dimostrazione di meritare di stare lassù. Sono convinto che alcune delle importanti vittorie arrivate quest’anno, dove i viola spesso non hanno meritato dal punto di vista del gioco, sono il frutto dei tanti errori della passata stagione. Proprio per questo è da sottolineare che sia una squadra in crescita, e che con gran parte dei suoi protagonisti ha raggiunto un livello di maturità che ti può permettere di arrivare a competere per posizioni di classifica importanti”.

Ha poi concluso parlando della sfida con il Bologna di Coppa Italia: “Anche chi ha una rosa ampia ed importante, pensa a giocar bene la prima partita che arriva: questo perchè è inevitabile che se subentrano delle difficoltà poi uno se le trascina anche nelle altre partite. Io sono dell’idea che un po’ di programmazione, o di turnover, la puoi fare però poi quello che conta è la prima partita che devi andare a giocare. Quello che verrà lo si valuterà strada facendo. Se si rischia d arrivare alle partite importanti con alcune sconfitte sulle spalle, le cose senza dubbio si complicano”.