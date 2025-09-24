Ma come sta Lamptey? Il regno della cautela prende il posto di quello della preoccupazione

Doveva essere lunedì il giorno della verità per Tariq Lamptey, ma in realtà siamo ormai arrivati a mercoledì e ancora non si sanno con precisione le condizioni dell'esterno acquistato quest'estate dalla Fiorentina.

Ginocchio sinistro

Il nazionale ghanese si è infortunato nelle prime fasi della gara contro il Como, ricadendo dopo un controllo aereo. Il ginocchio sinistro gli ha dato problemi e gli ha impedito di proseguire la gara.

Regna la cautela

L'ex Brighton si è sottoposto a tutta una serie di accertamenti, ma che ancora non hanno dato un responso definitivo. Regna una certa cautela all'interno della Fiorentina su una situazione che sembrava in realtà più preoccupante a caldo.

Nessuno comunque si sbilancia in proposito, l'unica certezza è che Lamptey non ci sarà contro il Pisa.