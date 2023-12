Il 2023 è ormai agli sgoccioli e, al di là della partita che la Fiorentina giocherà con il Torino, è già possibile fare un bilancio.

Italiano e Commisso

Lo ha fatto Stefano Cappellini, autore e giornalista de La Repubblica, sul suo giornale, scrivendo, tra le altre cose: “Babbo Italiano ci ha portato sotto l’albero una squadra e io, fossi Commisso, gli farei un contratto per molti altri Natali, a lui e a tutte le renne migliori del suo gruppo. Noi viola siamo portati per indole, e purtroppo anche un po’ per esperienza, a vedere nero anche quando il nero non c’è”.

Castrovilli

E ancora: “Nel 2024 torna Nico. C’è sempre Jack. Tra non molto rientreranno pure Dodò e Castrovilli (a proposito, sicuri che – se guarito – Castro non sia un rinforzo da tenere non solo per i mesi finali di stagione?)”.