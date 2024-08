Galliani: "Portieri? Per il momento andiamo avanti coi nostri, manca tanto a fine mercato. Nesta ricorda Palladino"

La Fiorentina ha avuto frequentemente continui contatti con il Monza, da cui ha prelevato il tecnico Raffaele Palladino e il centrocampista Andrea Colpani. Ultimamente, con l'arrivo di David De Gea a Firenze, crescono le possibilità di vedere Pietro Terracciano in biancorosso. A tal proposito è intervenuto l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani.

“Andiamo avanti coi nostri portieri”

Ecco le sue parole a Sky Sport: “Per il momento abbiamo tre portieri e andiamo avanti con loro. Ci sono ventun giorni da qui a fine mercato, vediamo con calma. Nesta? Come tecnico mi ricorda proprio Palladino, non soltanto per il simile stile di gioco. Diventerà anche lui un grande allenatore”.