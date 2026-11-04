Spalletti lascia a casa il suo jolly per l'Europa League: da capire se recupererà per la Fiorentina

Reduce dal successo contro il Napoli, prima di pensare alla Fiorentina - che affronterà domenica alle 20.45 - la Juventus ha in programma il match di Europa League contro l'AZ Alkmaar. Un incontro importante, al quale Luciano Spalletti arriva senza una delle sue pedine più preziose.

Out il jolly del centrocampo

Osservando la lista dei convocati, balza all'occhio l'assenza di Weston McKennie. Stando a quanto emerge dall'ambiente bianconero, il giocatore statunitense non è stato convocato solo a scopo precauzionale.

A Firenze ci sarà?

La sensazione dunque è che McKennie, proprio perché è stato tenuto a riposo in vista dell'Europa League pur non essendo infortunato, dovrebbe tranquillamente essere disponibile per il match del Franchi contro i viola. Rientro importante per Spalletti, che ha utilizzato l'ex Leeds in più ruoli.