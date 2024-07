L'Atalanta prova un secondo sgambetto alla Fiorentina: contatti con il Frosinone per un centrocampista

Atalanta e Fiorentina si sfidano ancora sul calciomercato, dopo Zaniolo adesso l'obiettivo di entrambe è Brescianini, scrive Gianluca Di Marzio. La viola aveva già cominciato a trattare con il Frosinone per prendere il classe 2000.

L'Atalanta tenta un altro sgambetto

In serata, ci sono stati contatti tra i nerazzurri e il Frosinone con la Dea che vuole provare a prenderlo. Il prezzo è di 12 miioni di euro. Il Frosinone la scorsa stagione è stato protagonista di una retrocessione all'ultima giornata e un giovane talento come quello del centrocampista italiano non vorrebbe scendere di categoria.

I numeri del ragazzo in questa stagione

Brescianini è stato sicuramente uno dei volti più importanti della stagione del Frosinone. Il classe 2000 ha messo in mostra grande duttilità tattica e capacità di adattarsi in più ruoli. In Serie A ha preso parte a ben 36 gare in cui ha collezionato 4 reti e 2 assist.