Nuovi elementi in arrivo per lo stadio: l'avanzamento della nuova Curva Fiesole

Juventus prima e AEK Atene fuori, quando ci sono doppi appuntamenti ravvicinati sul campo della Fiorentina, il cantiere per il nuovo stadio subisce rallentamenti. Del resto il club viola ha fatto intendere fin da subito di non aver intenzione di spostarsi dal proprio stadio ed in questo è stato accontentato dal Comune, con tutto ciò che ha comportato di conseguenza (ritardi).

Nuova Fiesole

Comunque si comincia a vedere in maniera sempre più chiara la forma che avrà la nuova Curva Fiesole che dovrebbe essere completata, almeno a detta del sindaco Sara Funaro, entro il 2027.

Esternalizzazione

Nel corso delle ultime settimane sono arrivati nuovi elementi in acciaio che comporranno lo scheletro di questa parte dello stadio e saranno inseriti in particolar modo nella copertura. Gran parte delle componenti in calcestruzzo e acciaio verranno realizzate esternamente e solamente assemblate nell'area del cantiere.