Dopo quella per Kean, un'altra offerta milionaria rispedita al mittente: Comuzzo dice no all'Arabia e resta alla Fiorentina

Salvo clamorose sorprese, Pietro Comuzzo resterà alla Fiorentina. Già da ieri e anche questa mattina vi abbiamo raccontato dei 35 milioni proposti dall'Al-Hilal, un'offerta che il club viola non avrebbe certo potuto ignorare e di fronte alla quale sarebbe potuta nascere davvero una trattativa.

Pietro dice no

La volontà del giocatore però prevale su tutto, e allora sembrerebbe che i tifosi viola possano dormire sonni tranquilli. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, Comuzzo non avrebbe alcuna intenzione di accettare l'offerta araba. Il difensore resterà dunque alla corte di Pioli, precisando che la sua permanenza non ostacolerà in alcun modo le altre trattative, in primis quella per Nicolussi Caviglia.