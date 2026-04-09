La Gazzetta dello Sport: L'arma in più della Fiorentina e il vice Kean in Europa si esalta
Due pagine sul match di Conference League che la Fiorentina giocherà stasera a Londra contro il Crystal Palace per La Gazzetta dello Sport.
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Il titolone scelto dalla rosea stamani è: “Formula Fiorentina”. E ancora: “Da Fagioli a Piccoli assalto al Palace con i big di coppa”. Sommario: “Viola in casa dei favoriti senza Kean, ma con il suo vice in Europa si esalta. E Gudmundsson è l’arma in più”.
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Presenti le dichiarazioni della vigilia: “Vanoli a testa alta: “Loro più quotati? Ci siamo anche noi”. Sottotitolo: “Pongracic: “Scambio di messa con Glasner. Cosa gli ho risposto? Che non siamo questi”.
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