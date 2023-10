Si avvicina Fiorentina-Empoli, che si giocherà lunedì sera al ‘Franchi’. Gli azzurri arrivano a Firenze con un dubbio non da poco: Tommaso Baldanzi, dopo la botta rimediata in Under 21, proverà a stringere i denti quantomeno per la convocazione. Il dubbio sulla titolarità, per Andreazzoli, rimarrà fino all'ultimo momento.

Intanto, come riportato da Tuttomercatoweb.com, l'Empoli ha pienamente recuperato Elia Caprile, che punta a insidiare Berisha partita dopo partita; con ogni probabilità, contro la Fiorentina, sarà ancora l'albanese a partire tra i pali. A centrocampo, Maleh se la giocherà da ex viola.