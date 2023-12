Ikoné e la sua amata fascia destra: è lui il sostituto di Nico. A meno che Italiano non preferisca la 'rivoluzione'

C'è poco da fare: l'assenza di Nico Gonzalez nelle prossime settimane imporrà adattamenti e richieste extra a chi fin qui, proprio in quel reparto, di risposte ne ha date poche. A partire da Jonathan Ikoné: il francese che detesta tanto giocare sulla fascia sinistra ma che a destra ha proprio l'argentino davanti.

A questo punto di minuti ne avrà tanti, così come di occasioni per incidere sulla stagione della Fiorentina. Il tutto a meno che Italiano non decida per la rivoluzione tattica e l'avvento del 4-3-1-2, che penalizzerebbe gli altri esterni e costringerebbe Nzola e Beltran a giocare insieme.