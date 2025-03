E contro la Juventus ci sarà un arbitro con il quale la Fiorentina non vince da sette anni!

La partita tra Fiorentina e Juventus, in programma domenica prossima con inizio alle ore 18, sarà diretta da Michael Fabbri della sezione di Ravenna.

Bilancio negativo

Il suo bilancio con la formazione gigliata non è un granché: in 14 precedenti sono arrivati, 4 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. I viola con lui non vincono dalla trasferta di Roma del 7 aprile 2018 (0-2 con reti di Benassi e Simeone). Dopo questo successo all'Olimpico, si sono verificati 2 pareggi e 7 sconfitte.

Un precedente in stagione

Fabbri non arbitra la Fiorentina dal match di Bologna dello scorso 15 dicembre. In quell'occasione i viola persero per 1-0 e venne così interrotta la striscia record di otto vittorie consecutive della squadra allenata da Palladino.